Объявленный США пакет помощи для борьбы с коронавирусом способствует росту цен на нефть

Цены на нефть в ходе торгов на межконтинентальной бирже начинают расти на фоне объявленных сегодня США экономических механизмов поддержки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пакет помощи от Соединенных Штатов в размере 2 триллионов долларов США дало надежду, что это может поддержать мировую потребность в нефти и достигнуть в данной сфере определенного соглашения.

На нью-йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на май выросла на 62 цента или 2,3% за баррель, до 27,65 долларов США. Стоимость 1 барреля нефти марки WTI выросла на 3,85% и составила 24,26 долларов США.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что правительство США с целью смягчения последствий нового коронавируса на экономику может выделить более 2 триллионов долларов США.