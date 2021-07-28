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Пайщик TAP обнародовал прибыль за первое полугодие

Пайщик TAP обнародовал прибыль за первое полугодие Чистая прибыль испанской компании Enagas, владеющей 16%-ной долей в проекте Трансадриатического газопровода (TAP), построенном для транспортировки азербайджанского природного газа в Европу, в первом полугодии текущего года снизилась на 9,8%.
Энергетика
28 июля 2021 г. 11:38
Пайщик TAP обнародовал прибыль за первое полугодие

Чистая прибыль испанской компании Enagas, владеющей 16%-ной долей в проекте Трансадриатического газопровода (TAP), построенном для транспортировки азербайджанского природного газа в Европу, в первом полугодии текущего года снизилась на 9,8%.

Чистая прибыль испанского оператора природного газа в отчетном периоде составила 213 млн евро или 251,28 млн долларов США, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Тем не менее, Enagas нацелена добиться показателя чистой прибыли в 380 млн евро в этом году.

В компании заявили, что более высокая прибыль была получена от иностранных дочерних компаний. Это частично компенсировало низкие доходы компании в Испании.

В первой половине этого года Enagas получила 113 млн евро чистой прибыли от своей американской дочерней компании Tallgrass Energy и трубопровода TAP.

Этот показатель за тот же период 2020 года составил 76 млн евро.

По TAP транспортируется природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке TAP shareholder discloses profit in 1H2021
Версия на азербайджанском языке TAP-ın payçısı ilk yarım il üçün mənfəətini açıqlayıb

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