Падение цен на нефть до 35 долларов снизит доходы бюджета на 1,3%

Прямое влияние негативной динамики цен на нефть на государственный бюджет происходит за счет снижения налогов

Достижение соглашения ОПЕК+ о значительном сокращении добычи сырой нефти в 2020 году и успешные испытания вакцин против инфекции COVID-19 в последние месяцы оказывают положительное влияние на рост цен на сырую нефть.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год.

Учитывая, что за первые 9 месяцев 2020 года удельный вес добавленной стоимости в нефтегазовом секторе Азербайджана в ВВП составил 30,2%, в доходах государственного бюджета - 54,6% и в экспорте страны - 87,2%, влияние изменения цен на нефть на макроэкономические и фискальные показатели неизбежно.

С этой позиции выражение объема трансфертов в государственный бюджет не в иностранной валюте, а в манатах при составлении госбюджета служит снижению прямого влияния волатильности цен на нефть на мировых товарных рынках на госбюджет. Таким образом, объем трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, являющегося важной составляющей нефтяных доходов государственного бюджета, не зависит от цены на нефть и валютного курса.

Однако падение цен на нефть может привести к более быстрому истощению активов Государственного нефтяного фонда за счет сокращения его доходов. Прямое влияние негативной динамики цен на нефть на государственный бюджет происходит за счет снижения налогов, уплачиваемых в государственный бюджет ГНФАР и Азербайджанской международной операционной компанией.

Если при расчете доходов бюджета на 2021 год цена продажи одного барреля нефти, заложенная на уровне 40 долларов США, снизится до 35 долларов США, то в результате косвенного влияния снижения цен на нефть на ненефтяной сектор может произойти снижение доходов госбюджета в целом на 1,3% по сравнению с прогнозом, из них 0,5% - по ненефтяным доходам.

Сокращение добычи сырой нефти (в том числе в соответствии с решением, которое будет принято странами ОПЕК+) может негативно сказаться на доходах сводного бюджета.