Ожидаются перебои в газоснабжении двух районов Азербайджана

Завтра в небольшой части Сиязанского и Хызинского районов возникнут перебои в газоснабжении.

Завтра в небольшой части Сиязанского и Хызинского районов возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе "Яшма-Сиязан" Управления "Экспорт газа” SOCAR, 23 ноября с 10:00 до 17:00 планируется приостановить подачу газа от газораспределительной станции (ГРС) "Гилязи".

Во время проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение сел Джандахар, Гара Сиязан и Зарат Сиязанского района, поселков Гилязи и Шорабад Хызинского района, жилого массива военный городок, сел Мешади Гасан, Ситалчай и Ени Яшма, а также иных нежилых зон, питаемых от магистрального газопровода.