Ожидание роста добычи нефти в США давит на финансовые рынки

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В июле финансовые рынки столкнутся с дополнительным давлением из-за изменений на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил Report глава отдела товаров Saxo Bank Оле Хансен.

По словам О.Хансена, последние два месяца на нефтяном рынке правили "быки". Однако планы Ирана увеличить объемы экспорта после решения 30 июня в июле окажут дополнительное давление на рынок.

"Сейчас нефтяной рынок находится в противоречивом состоянии. Ослабление доллара и греческий вопрос создают условия для определенного подъема рынков. Однако на фоне избытка нефтяного сырья на европейских рынках и поиска экспортерами покупателей ливийская нефть также ищет пути вхождения на рынок. Кроме того, хотя за последние четыре месяца в США наблюдается сокращение количества действующих нефтяных вышек, две самые крупные компании-производители сланцевой нефти США Bakken и Permian запустили дополнительные вышки с учетом изменения цен на нефть марки WTI в пределах 60 долларов за баррель. Основное внимание необходимо уделить развитию иранского вопроса и вероятности снижения спроса в США", - заключил эксперт SaxoBank.