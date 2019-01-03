Очередные бонусы по соглашению АЧГ будут выплачены Азербайджану в конце января

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В 2019 году в рамках подписания и исполнения нефтегазовых соглашений прогнозируются выплаты инвесторами бонусов на 450,1 млн долларов или 765,17 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Бонусные платежи по нефтегазовым соглашениям в 2019 году превысят показатель 2017 года на 762,77 млн манатов (в манатном выражении), и будут равны прогнозному и ожидаемому показателям 2018 года.

Согласно ст. 29.2 обновленного соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ, в 2018-2025 гг. общая сумма платежей составит 3,6 млрд долларов.

Вторую часть бонуса в размере 450 млн долларов или 765 000 тысяч манатов инвесторы выплатят 31 января 2019 года.

Прогнозируется, что в рамках соглашения по месторождению "Шахдениз" в 2019 году бонусные выплаты составят 0,1 млн долларов или 170,0 тыс. манатов.