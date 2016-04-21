​Ожидается крупнейшее падение добычи нефти вне ОПЕК за 25 лет

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает в 2016 году самый большой спад поставок нефти стран, не входящих в ОПЕК, за последние 25 лет. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава МЭА Фатих Бирол.

Низкие цены на нефть за последние два года привели к сокращению инвестиций примерно на 40% на фоне падения рынков США, Канады, Латинской Америки и России, и в этом году ожидается наибольшее падение.

"В этом году мы ожидаем самый большой за последние 25 лет спад в поставках нефти стран, не входящих в ОПЕК, почти до 700 тыс. баррелей в день", - заявил Бирол.

При этом он отметил, что рост глобального спроса, где лидерами сейчас являются Индия, Китай и другие развивающиеся страны, сейчас имеет "лихорадочный темп".

Слова глав МЭА привели к росту цен на нефть, отмечает The New York Times. Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торговой сессии в Лондоне поднялась выше отметки 46 долларов за баррель впервые с ноября 2015 года.

Как отмечал Reuters со ссылкой на аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикаву, на настроения брокеров повлияли также слухи о том, что крупнейшие производители нефти могут вновь провести встречу для обсуждения замораживания уровня добычи.

Ранее в апреле эксперты МЭА заявили, что нефтяной рынок приблизится к состоянию баланса к концу текущего года. Этому будет способствовать, по их мнению, снижение переизбытка нефти на мировом рынке во второй половине года.