Oxford Economics: газ в Европе будет стоить намного дороже, чем ожидалось

Газ в европейских странах в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию.

Газ в европейских странах в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такоц прогноз дал глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.

"Сохраняющаяся геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Украиной побудила нашу команду по сырьевым товарам существенно повысить прогноз по ценам на энергоносители на текущий год. Теперь мы ожидаем, что цены на нефть останутся высокими в течение всего 2022 года - на уровне около 86 долларов за баррель по сравнению с 73 долларами, прогнозировавшимися ранее. Аналогично и по ценам на природный газ, которые теперь, как представляется, будут намного выше в течение всего года, хотя ранее мы ожидали их быстрого падения со второго квартала", - пишет эксперт в своей заметке.

Прогнозы по газу и нефти были повышены на "53% и 19% соответственно", отмечает эксперт. Эти изменения привели к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне, добавил эксперт. "Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%", - констатирует Талавера.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, сообщал Евростат. Это стало самым высоким показателем для валютного блока, если считать по всем 19 странам, свидетельствуют материалы Евростата. Основным двигателем скачка инфляции стали цены на энергоносители, отмечала Еврокомиссия.