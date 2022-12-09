О нас

Ответ России на нефтяной потолок цен оформят президентским указом

Ответ России на нефтяной потолок цен оформят президентским указом Предложения по ответным шагам на введение потолка цен на российскую нефть сейчас находятся в правительстве РФ. Они будут оформлены указом президента.
Энергетика
9 декабря 2022 г. 17:26
Ответ России на нефтяной потолок цен оформят президентским указом

Предложения по ответным шагам на введение потолка цен на российскую нефть сейчас находятся в правительстве РФ. Они будут оформлены указом президента.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято", - сказал министр в эфире "Первого канала".

Отметим, что 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7. Предельная цена в рамках ограничений введена в 60 долларов за баррель.

В РФ обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первым вариантом может быть полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, второй - запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi