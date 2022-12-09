Ответ России на нефтяной потолок цен оформят президентским указом

Предложения по ответным шагам на введение потолка цен на российскую нефть сейчас находятся в правительстве РФ. Они будут оформлены указом президента.

Предложения по ответным шагам на введение потолка цен на российскую нефть сейчас находятся в правительстве РФ. Они будут оформлены указом президента.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято", - сказал министр в эфире "Первого канала".

Отметим, что 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7. Предельная цена в рамках ограничений введена в 60 долларов за баррель.

В РФ обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первым вариантом может быть полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, второй - запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть.