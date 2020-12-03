Отважные нефтяники, воевавшие за целостность и свободу Азербайджана

Нашей доблестной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для этого понадобилось всего 44 дня

Доблестная Азербайджанская армия освободила от врага земли, находящиеся под оккупацией почти 30 лет. Нашей славной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для этого понадобилось всего 44 дня.

Начавшееся 27 сентября контрнаступление уже 4 октября дало свой первый результат. Сначала нашей бесстрашной армией были освобождены от врага Джебраильский, 17 октября - Физулинский, 20 октября - Зангиланский, а 25 октября - Губадлинский районы.

Освобождение жемчужины Азербайджана – Шуши 8 ноября стало настоящим праздником для нашего народа. Шушу взяли наши отважные бойцы практически в рукопашном бою, и это геройство вписано золотыми буквами в мировую военную историю. Понимая, что он будет полностью уничтожен и разгромлен, враг был вынужден подписать акт капитуляции. Мелкая страна, живущая иллюзией "Великой Армении", подписала документ о поражении. Таким образом, азербайджанская армия без единого выстрела и потерь 20 ноября вернула Агдамский, 25 ноября - Кельбаджарский, а 1 декабря - Лачинский районы.

Народ сплотился под лозунгом "Карабах – это Азербайджан!"

Свидетелем этой славной победы стал каждый гражданин нашей страны. Азербайджан доказал всему миру свою силу и, благодаря Отечественной войне, восстановил свою целостность и величие.

С первого дня войны, разделяя радость с народом, Верховный главнокомандующий говорил "Карабах - это Азербайджан!". Ему вторил во всем поддерживающий Верховного главнокомандующего народ - “Карабах - это Азербайджан!”.

"Карабах - это Азербайджан!". Под этим лозунгом десятки тысяч азербайджанских сыновей и дочерей с оружием в руках пошли освобождать свои земли, находящиеся под армянской оккупацией. Среди отправившихся на войну были тысячи добровольцев, работающих в государственных учреждениях.

Информационное агентство Report решило сделать имена героев достоянием общественности.

Как сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), около 500 сотрудников компании также были мобилизованы и сражались за Карабах...

В первые дни войны в народе возникла поговорка - "Те, кто ушел из Карабаха на руках родителей, вернулись на родную землю на танках". Они вернулись, чтобы освободить землю, которая принадлежала им! Они вернулись, чтобы написать новую историю! И написали...

Нефтяники, написавшие историю Победы...

Один из участников Второй Карабахской войны - начальник отдела транспортного управления SOCAR, офицер запаса, старший лейтенант Айдын Мамедов. Айдын Мамедов в качестве командира взвода с 27 сентября сражался в боях в физулинском, джебраильском, зангиланском, губадлы-гадрутском, агдаринском направлениях.

Среди участников Второй Карабахской войны был и другой сотрудник транспортного управления SOCAR, старший инженер управления, 26-летний Ниджат Зейналов родом из Западного Азербайджана. Ниджат Зейналов гордится своим участием во II Карабахской войне с первого дня объявления военной мобилизации. Наш стрелок героически сражался в боях в физулинском, джебраильском, губадлинском, гадрутском и лачинском направлениях. Безжалостный к захватчикам, Ниджат Зейналов с гордостью говорит о том, как они с бесстрашными боевыми товарищами подавляли врага.

Когда в 1993 году был оккупирован Физулинский район, Урфату Гусейнову было 18 лет. Живший все эти годы в статусе вынужденного переселенца, он стал одним из героев, воевавших как в физулинском, так и джебраильском, губадлинском, лачинском направлениях. Офицер запаса, лейтенант Урфат Гусейнов, будучи командиром взвода, в настоящее время защищает наши земли в Лачине. С 2005 года он работает в отделе геофизики и геологии SOCAR.

Одним из тех, кто сражался в боях за освобождение наших земель от оккупации, был Камиль Сафаров, который с 2012 года работал инженером в отделе строительства, снабжения и хозяйственных работ Управления маркетинга и экономических связей SOCAR. Он был призван в армию 29 сентября. Командир взвода с самого начала участвовал в боях, пройдя подготовку в физулинском селе Курд Махмудлу.

Камиль Сафаров участвовал в охране стратегической территории в селе Дашкесан Джабраильского района, в боях в поселке Гадрут, в охране и обороне боевых и стратегических позиций в селах Терашер, Чакури и Туг Ходжавендского района, выносе шехидов и раненых спецназовцев. Наряду с этим, Камиль с личным составом в 14 человек (включая самого) осуществлял охрану и оборону стратегических и труднодоступных территорий в Мештаглар Ходжавендского района, Красного базара, в селе Кичик Тагавар Ходжавендского района. Несмотря на тяжелые условия, все поставленные перед ним боевые задачи были выполнены.

Они сменили перо на оружие

Очередной герой Второй Карабахской войны - опытный офицер запаса, лейтенант Гулу Аллахвердиев. Сотрудник Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Гулу Аллахвердиев находится на передовой с первых дней объявления военной мобилизации – с 30 сентября. Он героически участвовал в боях на талышском и суговушанском направлениях. Гулу, в короткие сроки завоевавший уважение своих боевых товарищей, в тылу с нетерпением ждут друзья и двое малолетних детей.

Еще одним бойцом из пишущей братии SOCAR является эксперт группы SOCAR Media Эльшан Гасымов. Он родился 29 ноября 1993 года уже после оккупации родного Агдама. Патриот своей родины, он не смирился с тем, что она находится под оккупацией. Во Второй Карабахской войне Эльшан, добровольно участвуя в боях в джебраильском, гадрутском, шушинском, лачинском, ходжалинском направлениях, наносил врагу сокрушительные удары.