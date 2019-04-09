Отобраны три консультанта по проекту плавающих солнечных панелей в Азербайджане

Три консалтинговые компании были отобраны для реализации пилотного проекта по плавающим солнечным панелям в Азербайджане.

Об этом заявили в министерстве энергетики в ответ на запрос Report.

В рамках реализации пилотного проекта "Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей" Азиатский банк развития (АБР) выбрал EQO-NIXUS и S.L.U в качестве международных консалтинговых компаний и Azerbaijan Energy Engineering and Consulting в качестве местной консалтинговой компании.

Сообщается, что в январе этого года АБР представил предварительный отчет по проекту под названием "Развитие технологий плавающей солнечной энергии".

В министерстве рассказали, что тендер на выбор компании-подрядчика не завершен, поэтому строительная компания пока неизвестна. Техническую и финансовую поддержку проекту оказывает АБР.

Общая стоимость проекта, реализуемого в трех странах - Азербайджане, Кыргызстане и Афганистане, составляет 3 млн долларов.