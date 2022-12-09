Отменена плата за аренду земель для строительства объектов альтернативной энергетики

Кабинет министров внес изменения в постановление от 23 декабря 2000 года ”Об установлении нижнего предела арендной платы за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности".

Кабинет министров внес изменения в постановление от 23 декабря 2000 года ”Об установлении нижнего предела арендной платы за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, арендная плата за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и сдаваемые в аренду инвесторам в связи со строительством и эксплуатацией электростанций (ветровых и солнечных) мощностью 100 МВт и выше, будет рассчитываться путем применения нулевого коэффициента.