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Отменена плата за аренду земель для строительства объектов альтернативной энергетики

Отменена плата за аренду земель для строительства объектов альтернативной энергетики Кабинет министров внес изменения в постановление от 23 декабря 2000 года ”Об установлении нижнего предела арендной платы за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности".
Энергетика
9 декабря 2022 г. 13:08
Отменена плата за аренду земель для строительства объектов альтернативной энергетики

Кабинет министров внес изменения в постановление от 23 декабря 2000 года ”Об установлении нижнего предела арендной платы за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, арендная плата за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и сдаваемые в аренду инвесторам в связи со строительством и эксплуатацией электростанций (ветровых и солнечных) мощностью 100 МВт и выше, будет рассчитываться путем применения нулевого коэффициента.

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Версия на английском языке Rent for construction and operation of land for alternative energy canceled
Версия на азербайджанском языке Alternativ enerji üçün tikintiyə və istismara verilən torpaqlara görə icarə haqqı ləğv edilib

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