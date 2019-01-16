Equinor, Total и ExxonMobil разведали новые запасы газа и конденсата на шельфе Норвегии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Консорциум нефтегазовых компаний Equinor (ранее StatoilASA), Petoro, ExxonMobil и Total объявил об обнаружении новых запасов газа и конденсата на шельфе Норвежского моря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении норвежской компании Equinor.

Отмечается, что новонайденные объемы оцениваются в диапазоне от 6 млн до 25 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Новое месторождение находится вблизи от существующей инфраструктуры Equinor, в 20 км от платформы Kristin. Разведочное бурение на проекте началось в октябре.

Ранее Equinor сообщала о получении 29 новых лицензий на континентальном шельфе Норвегии. Права были получены по итогам лицензионного раунда. Семь участков расположены в Северном море, 16 - в Норвежском и шесть - в Баренцевом. По 13 лицензиям Equinor будет выступать как оператор проекта, по 16 - как партнер.