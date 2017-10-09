Отгрузка нефти в порту Новороссийск вновь остановлена из-за шторма

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Перевалка нефти в российском порту Новороссийск (Черное море) снова приостановлена из-за плохой погоды.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сказал журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"В Новороссийске после улучшения погоды в воскресенье вновь было объявлено штормовое предупреждение. В течение 6-ти часов из-за сильного ветра все работы были остановлены. В настоящее время идет швартовка двух танкерных позиций. Отставание от графика 6 танкеров", - сказал представитель компании.