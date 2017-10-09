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    Отгрузка нефти в порту Новороссийск вновь остановлена из-за шторма

    Игорь Демин: Отставание от графика 6 танкеров

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Перевалка нефти в российском порту Новороссийск (Черное море) снова приостановлена из-за плохой погоды.

    Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сказал журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

    "В Новороссийске после улучшения погоды в воскресенье вновь было объявлено штормовое предупреждение. В течение 6-ти часов из-за сильного ветра все работы были остановлены. В настоящее время идет швартовка двух танкерных позиций. Отставание от графика 6 танкеров", - сказал представитель компании. 

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