В 2020 году отчисления в госбюджет Азербайджана по промысловому налогу увеличатся

Отчисления в госбюджет Азербайджана по промысловому налогу прогнозируются в объеме 134,5 млн манатов в 2020 году, что на 1,5 млн манатов или 1,1% превышает показатель за 2019 год.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного и сводного бюджетам на 2020 год.

Отмечено, что 130 млн манатов или 96,7% этой суммы приходится на нефтяной сектор, 4,5 млн манатов или 3,3% - на ненефтяной сектор.

Промысловый налог спрогнозирован с учетом объемов добычи нефти и природного газа на следующий год с месторождений, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией (SOCAR).