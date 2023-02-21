Отбор газа из ПГХ стран Евросоюза упал до минимума за 12 лет

Запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) Европы опустились ниже 64%.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) Европы опустились ниже 64%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Gas Infrastructure Europe (GIE)

К концу прошлой недели в регион вновь вернулся ветер, и доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС резко возросла. На этом фоне отбор из хранилищ оказывается минимальным с 2012 года. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины увеличились еще на 2,8% - до 40,3 млн куб. м - и находятся на максимуме с 3 января.

Отбор газа из ПГХ стран ЕС 19 февраля оказался минимальным за 12 лет и оставил лишь 216 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 85 млн куб. м (второй результат для этого дня за все время наблюдений).

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 39,12 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из газохранилищ на 98-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9,14% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 63,95% (на 20,84 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 69,2 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в хранилищах крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПГХ Европы текущей зимой выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Европа несколько снизила поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему из-за теплой погоды. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 57% от максимума. Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до 608 долларов за тысячу куб. м. А 17 февраля она и вовсе опустилась ниже 550 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа 2021 года.