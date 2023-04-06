Отбор газа из европейских ПГХ достиг максимума за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) Европы вырос на фоне похолодания, которое оттянет завершение отопительного сезона, и уже достиг максимума для начала апреля за последние 10 лет.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) Европы вырос на фоне похолодания, которое оттянет завершение отопительного сезона, и уже достиг максимума для начала апреля за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 55,59% (на 20,67 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 60,5 млрд кубометров газа. Нагрузка на европейские хранилища зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Текущая неделя в Европе оказывается холоднее предыдущей. Температуры почти во всех странах ЕС ниже климатической нормы, а в ночные часы даже уходили в отрицательную зону. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в апреле составляет около 17%.

"Газпром" сообщил, что подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41 млн куб. м на 6 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В среду, 5 апреля, объем прокачки составил 41,1 млн кубометров.