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Отбор газа из европейских ПГХ достиг максимума за 10 лет

Отбор газа из европейских ПГХ достиг максимума за 10 лет Отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) Европы вырос на фоне похолодания, которое оттянет завершение отопительного сезона, и уже достиг максимума для начала апреля за последние 10 лет.
Энергетика
6 апреля 2023 г. 11:11
Отбор газа из европейских ПГХ достиг максимума за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) Европы вырос на фоне похолодания, которое оттянет завершение отопительного сезона, и уже достиг максимума для начала апреля за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 55,59% (на 20,67 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 60,5 млрд кубометров газа. Нагрузка на европейские хранилища зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Текущая неделя в Европе оказывается холоднее предыдущей. Температуры почти во всех странах ЕС ниже климатической нормы, а в ночные часы даже уходили в отрицательную зону. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в апреле составляет около 17%.

"Газпром" сообщил, что подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41 млн куб. м на 6 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В среду, 5 апреля, объем прокачки составил 41,1 млн кубометров.

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Версия на английском языке Gas extraction from European storage facilities reaches 10 year-high

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