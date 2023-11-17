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Отбор газа Европой превысил 100 млн куб. м в сутки

Отбор газа Европой превысил 100 млн куб. м в сутки Отбор газа Европой из подземных хранилищ (ПХГ) вновь вырос и поднялся выше 100 млн куб. м в сутки.
Энергетика
17 ноября 2023 г. 11:06
Отбор газа Европой превысил 100 млн куб. м в сутки

Отбор газа Европой из подземных хранилищ (ПХГ) вновь вырос и поднялся выше 100 млн куб. м в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом ЕС начал текущий отопительный сезон с рекордными запасами газа, близкими к 100%.

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в ноябре выросли, а доля ветрогенерации подскочила до 25%. Стоимость газа на бирже в Европе составляет примерно 510 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 17 ноября", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

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Версия на английском языке Gas extraction by Europe exceeds 100M cubic meters per day

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