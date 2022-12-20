Отбор газа ЕС из ПГХ опустился ниже средних значений

Отбор газа из подземных газохранилищ (ПГХ) Евросоюза вновь стал ниже средних многолетних значений для декабря, потеряв рекордные темпы середины прошлой недели.

Отбор газа из подземных газохранилищ (ПГХ) Евросоюза вновь стал ниже средних многолетних значений для декабря, потеряв рекордные темпы середины прошлой недели.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Цена газа также продолжает снижаться на фоне теплой погоды в предстоящую семидневку - температура в большинстве стран Европы прогнозируется выше климатических показателей, что, вероятно, приведет к значительному снижению изъятий газа.

Отбор газа из ПГХ стран ЕС 18 декабря, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 429 млн кубометров. Изъятия газа из хранилищ более недели шли с превышением средних многолетних показателей. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ уже 13,66 млрд кубометров газа.

Сейчас ПГХ Европы заполнены на 83,82% (на 10,08 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,7 млрд куб. м газа. Нетто-отбор газа из хранилищ ведут все страны ЕС, кроме Португалии. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПГХ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на хранилища Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

При этом в ходе текущей недели в Европе ожидается потепление. Так, Федеральное сетевое агентство Германии в своих прогнозах ориентируется на то, что температура на этой неделе окажется на 5,91 градуса выше среднего значения за последние четыре года. Также к концу прошлой недели резко подскочила доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС - до 21%.