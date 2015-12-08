​Отбирается подрядчик для очистки от нефтяных загрязнений территории озера Беюк-шор

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Tamiz Seher ("Чистый город") отбирает подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования, первичного проектирования и оценки воздействия на окружающую среду работ по очистке от нефтяных загрязнений территории в 130 га на левом берегу озера Беюк-шор и задней части северной плотины.

Как сообщили Report в ОАО, стоимость участия в тендере - 200 манатов.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить свои предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, до 22 января 2016 года.

Тендерная процедура состоится также 22 января.