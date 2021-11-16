От ископаемого топлива к зеленому : сроки перехода амбициозны, но не реальны

США, которые наряду с РФ и Саудовской Аравией имеют крупнейшие запасы нефти в мире, в ноябре 2021 года столкнулись с дефицитом «черного золота» и ростом внутренних цен на топливо (цены на бензин — на максимуме за последние 7 лет), что заставило администра

США, которые наряду с РФ и Саудовской Аравией имеют крупнейшие запасы нефти в мире, в ноябре 2021 года столкнулись с дефицитом «черного золота» и ростом внутренних цен на топливо (цены на бензин — на максимуме за последние 7 лет), что заставило администрацию Байдена думать об использовании части Стратегического нефтяного резерва (SPR) страны и попросить страны ОПЕК+ о наращивании поставок нефти.

Ситуация выглядит абсурдной, но что привело к таким реалиям? США пару лет назад добывали порядка 12 млн баррелей нефти в сутки, успешно продавали ее в Европу и входили в пятерку стран с самыми низкими внутренними ценами на топливо?

Согласно анализу американской исследовательской организации «Институт Катона» (CATO Institute), средний показатель добычи нефти в США в 2021 году снизится на 10,6-12% по сравнению с показателем 2019 года (был пик — 12,23 млн б/с за счет Техаса, Северной Дакоты и Мексиканского залива).

Примечательно, что мировое производство «черного золота» в мире в среднем в текущем году снизилось на 6,5%. В Саудовской Аравии октябрьский показатель — 9,76 млн б/с (на 8% меньше пика), но чуть вырастет с ноября, а в РФ в текущем году среднесуточный уровень добычи ожидается в 10,34-10,44 млн баррелей против пикового в 11,36 млн б/с в 2019 году (пик в постсоветскую эпоху).

«Головной боли» американцам с топливом в 2021 году добавили сильнейшие заморозки в феврале, ураган «Ида» в сентябре в Мексиканском заливе и ограничения администрации Байдена в отношении крупных компаний-производителей нефти, отраженные и в его «зеленой программе» Build Back Better.

Примечательно, что в Калифорнии — самом либеральном американском штате, традиционно голосующем за демократов — цены на бензин достигли рекордного уровня. Этот штат также известен своим масштабным использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), однако этим летом ВИЭ подвели жителей Калифорнии : пожары в штате из-за аномальной жары и сильное задымление привели к перебоям в работе солнечных батарей и массовым отключениям энергоснабжения.

Нестабильная работа ВИЭ этим летом (безветренная погода) заставила поволноваться и Европу, которая столкнулась с дефицитом газа для работы электростанций и стала запрашивать у РФ дополнительные объемы «голубого топлива» сверх действующих долгосрочных контрактов, что спровоцировало небывалый рост цен на газ (до $2000 за 1000 кубометров).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на климатическом саммите COP26 в Глазго, признала жизненную важность природного газа в качестве одного из основных видов топлива на период перехода к «зеленым» видам энергии.

Лучше всего оценку ситуации, которая сложилась в таких прогрессивных странах, как США и государства ЕС, дала 15 ноября старший советник по вопросам энергетики в Фонде защиты демократий (!) и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики Атлантического совета Бренда Шаффер.

«Почему США — крупнейший в мире производитель нефти и природного газа — должны призывать ОПЕК и Россию спасти Запад во время этого энергетического кризиса? Почему в документе Белого Дома, известном как «Стратегическое руководство по национальной безопасности», мало уделено внимания ископаемым видам топлива, хотя именно они обеспечивают более 80% мирового потребления энергии? Стратегия национальной безопасности, которая полностью игнорирует топливо, от которого зависит каждая страна в мире, не является жизнеспособной стратегией», — отмечает Шаффер в статье на сайте Foreign Policy.

По мнению этого авторитетного аналитика, «успешная энергетическая политика требует диверсификации источников энергии и учета всех нюансов сложного процесса бесперебойного обеспечения домов и предприятий энергией».

«Текущий энергетический кризис - это не только мимолетный рост мировых цен, но и системная проблема, требующая принципиально нового политического подхода - такого, который отказывается от «войн» между ископаемым топливом и ВИЭ и разумно использует топливо как для снижения выбросов (парниковых газов), так и для поддержания привычного образа жизни и целей национальной безопасности государства», — считает Шаффер.

Энергокризис в США и в ЕС показал, что крупным экономикам мира нельзя недооценивать роль так называемых «сырьевых» государств, которым легче будет оправдывать «голландский синдром» модели своего развития.

Пример — мнение президента РФ Владимира Путина, высказанное им в конце октября в рамках «Валдайского дискуссионного клуба».

«Наша стратегия — к 2030 году наполовину сократить все антропогенные выбросы. Но я не думаю, что будет реалистичным (если все хотят быть конкурентоспособными) отказаться от углеводородов в ближайшей перспективе. Ближайшей перспективу я считаю несколько десятилетий — 30-40-50 лет в будущем. Поэтому, когда мы слышим об европейских нововведениях по углеводородам, я не знаю, на основе чего делаются такие предложения, выводы, принимаются решения. На основе внутриполитической борьбы? А потом за этим следуют какие-то решения по ограничениям в сфере международной торговли и сотрудничеству. Я думаю, ничего хорошего в этом не будет. Не ограничений здесь нужно добиваться, а общей работы и стремления достижения общих целей...Мы будем принимать усилия в этом направлении. Мы будем работать и сами, и на международном уровне в борьбе за экологическую чистоту, за снижение антропогенных выбросов. Но без углеводородов не обойтись», — считает президент РФ и его точку зрения поддерживают страны арабского мира (участники ОПЕК), Азии (крупнейшие экономики — Китай и Индия) и государства СНГ-производители нефти и газа.

РФ уже обнародовала свои планы наращивать добычу нефти до 2035 года до 560 млн т/г (в 2021 году ожидается около 520 млн т, в 2020 году было 512,68 млн т, в 2019 году — 568 млн т).

Страны ОПЕК, ранее успешно координирующие свои действия с США (с администрацией Трампа), сейчас предпочитают игнорировать советы команды Байдена и противостоят давлению США, используя ситуацию высоких цен на нефть (рост в 2021 году на 60% до более чем $80/бар).

В ОПЕК+ осознают, что в 2022 году мировой рынок нефти перейдет от дефицита предложения к перенасыщению и пока следует спокойно пополнять свои бюджеты за счет продаж ископаемого топлива.

Что же касается США, то по мнению экспертов Bloomberg, у американской нефтяной промышленности, придерживающейся правых взглядов, в настоящее время мало политической воли, чтобы помочь президенту Джо Байдену снизить цены на энергоносители за счет увеличения добычи.

Так, по данным Deloitte LLP, частные американские нефтяные компании сейчас зарабатывают больше денег, чем когда-либо с тех пор, как началась сланцевая революция более десяти лет назад.

По данным Bloomberg Intelligence, свободный денежный поток, основной показатель за которым следят инвесторы, может вырасти на 38% в следующем году, если цены на нефть останутся высокими.

«Сланцевая промышленность, похоже, нашла выигрышную формулу: сокращение добычи, ограничение реинвестирования в новые скважины и сокращение долга. Теперь руководители понимают, что любой рост производства должен быть тщательно измерен, а компаниям нет нужды тратить кучу денег только для того, чтобы резко снизить цену на нефть», - считает Ник О'Грейди (генеральный директор Northern Oil & Gas Inc).

«Программа Байдена «Build Back Better Act» включает в себя «фантазии о чистой энергии», которые «заставят Америку больше полагаться на иностранные страны в обеспечении надежной энергией», - заявил на прошлой неделе Уэйн Кристиан, республиканский нефтяной регулятор в Техасе.

Вместе с тем EIA в опубликованном 15 ноября прогнозе отметила, что на 7 основных сланцевых месторождениях США в декабре добыча нефти может вырасти до 8,316 млн б/с.

Рынок в США приходит к саморегулированию, хотя министр энергетики Дженнифер Гранхольм обвиняла только ОПЕК в американском энергокризисе.

«Нынешнее производство ВИЭ не может обеспечивать электроэнергию или тепло без надежного базового производства энергии (природного газа, нефти). Вместо того чтобы субсидировать потребление энергии ветра, солнца и других возобновляемых источников энергии нынешнего поколения, правительствам всего мира следует сосредоточиться на разработке новых технологий и финансировании исследований и разработок как по снижению выбросов, так и по снижению стоимости каждого вида топлива и стоимости полного цикла зеленой политики. Только это даст эффективность», — считает аналитик Шаффер, и с ней сложно не согласиться.

Е.Л.