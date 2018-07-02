Остановка работы ливийских нефтяных терминалов обошлась стране в 650 млн долларов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Ливия после атаки боевиков на нефтяные терминалы - на порты Рас-Лануф и Эс-Сидр 14 июня потеряла более 650 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такие данные приводит Ливийская национальная нефтяная корпорация.

При этом в компании отметили, что блокирование работы портов приводит к ежедневным потерям добычи нефти на уровне 850 тыс. баррелей, газа - около 710 млн футов (более 20 млн кубометров), а ежедневные общие потери дохода оцениваются в 67,4 млн долларов.