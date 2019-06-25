Глава "Сарматиа": Остановка работы "Дружба" актуализировала поставки нефти из Азербайджана в Европу по новому маршруту - ЭКСКЛЮЗИВ

Остановка транспортировки нефти на европейские рынки по трубопроводу "Дружба" из-за загрязненной российской нефти еще больше актуализировала вопрос создания альтернативных маршрутов.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Отметим, что в конце апреля концерн "Белнефтехим" Беларусь приостановила экспорт по трубопроводу "Дружба" из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. Загрязнение нефти снова выявили на участке нефтепровода, пролегающей по территории Польши. Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".

По словам С.Скрипки, одним из таких трубопроводов может стать нефтепровод Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша): "Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, утвержденного в прошлом году, ожидается, что основными потребителями нефти, транспортируемой по этому трубопроводу, станут НПЗ Польши и Германии".

Он сказал, что в этом году начнутся переговоры с крупными компаниями и поставщиками, которые будут пользоваться трубопроводом: "Безусловно, основным поставщиком нефти для трубопровода Броды-"Адамова застава" станет Государственная нефтяная компания Азербайджана. Также другие компании, работающие в Каспийском регионе, будут вовлечены в этот проект".

С.Скрипка отметил, что основной сферой деятельности "Сарматиа" будет оказание услуг по поставкам ресурсов Каспийского региона в Европу.

Отметим, что участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.

МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn.