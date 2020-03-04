Основные экспортеры нефти потеряли 10 млрд долларов из-за коронавируса

Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около 10 млрд долларов США доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда подчеркнула: "Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть (вследствие распространения коронавируса - ред.)".

"Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потери дохода основных экспортеров нефти в размере примерно 10 млрд долларов США", - добавила К.Георгиева.

По ее словам, темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса.

"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длится, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она.