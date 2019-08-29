Российская нефтепроводная компания: Реконструкция трубопровода Грозный-Баку не скажется на транспортировке нефти - ЭКСКЛЮЗИВ

Реконструкция магистрального нефтепровода (МН) Грозный - Баку в Республике Дагестан завершится во второй половине 2020 года.

Об этом сообщили Report в АО «Черномортранснефть».

«Уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому Федеральному округу на проведение реконструкции нефтепровода Грозный - Баку и начало строительно-монтажных работ по реконструкции нефтепровода планируется в ноябре 2019 года», - отметили в АО.

В «Черномортранснефти» подчеркнули, что в период реализации проекта транспортировка нефти по трубопроводу Грозный-Баку будет осуществляться в штатном режиме, замена участков нефтепровода не отразится на нормативной работе магистрального нефтепровода.

Что касается увеличения пропускной способности нефтепровода, то, как отметили в АО, проектом реконструкции это не предусмотрено.

Отметим, что реконструкция МН Грозный - Баку предусматривает замену участка трубопровода, проходящего в границах особо охраняемой территории заказника республиканского значения «Андрейаульский». С целью повышения надежности работы магистрального нефтепровода на территории заказника запланированы работы по демонтажу старого участка трубопровода – 1684,5 метров и укладки нового – 1787,5 метров, а также замены вантузного узла.

«В целях максимального снижения риска для окружающей среды была проведена экологическая экспертиза. В ходе изучения проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта реконструкции экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу пришла к выводу, что техническая часть проектной и рабочей документации соответствует экологическим требованиям, определенными техническими регламентами и законодательством РФ в области окружающей среды.

Напомним, что АО «Черномортранснефть» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть». Производственные мощности АО располагаются на территории шести субъектов Российской Федерации: Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа: Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Дагестана.