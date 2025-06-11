Орхан Зейналов: Запуск энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" запланирован на 2032 год

Запуск коридора зеленой энергии “Каспий-Черное море-Европа” запланирован на 2032 год.

Запуск коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа" запланирован на 2032 год.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ.

Он напомнил, что в рамках данного проекта Азербайджан работает с Грузией, Румынией и Венгрией.

"Мы планируем экспортировать [по данному коридору] до 4 гигаватт (ГВт) зеленой энергии, но поэтапно - 1,3 ГВт, 1,3 ГВт, 1,3 ГВт. Таким образом, на каждом этапе будет один кабель, и запуск запланирован на 2032 год", - сказал он.

По словам Зейналова, в рамках проекта в настоящее время идет работа над технико-экономическим обоснованием.

"Оно уже находится на завершающем этапе в ближайшие месяцы у нас будет коммерческая инвестиционная модель. Потенциал здесь очень хороший, источником будут ветряные электростанции на шельфе Азербайджана, проходящие через кабель HVDC в Грузию и подводный кабель через Черное море в Румынию и Венгрию. Болгария также выразила заинтересованность", - сказал он.

Замминистра напомнил, что совместное предприятие - GECO Green Energy Corridor Power Company - для реализации проекта уже было создано в Бухаресте в этом году.

"В следующем году мы также подаем заявку на получение статуса PMI "проект взаимного интереса от Еврокомиссии" [для этого проекта]. Это стратегический проект, поскольку, во-первых, он обеспечивает связь между Каспийским морем, Черным морем и Юго-Восточной Европой. Во-вторых, как видите, цены в Юго-Восточной Европе в целом немного высоки, и дополнительная энергия также может стабилизировать рынок и снизить цены, что очень хорошо для конечных потребителей", - отметил Зейналов.

В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключён акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зелёной" энергии. Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.