Орхан Зейналов: Фиксированный тариф на электроэнергию не превысит 1 манат в месяц на абонента

11:59

Фиксированный тариф на электроэнергию не превысит 1 манат в месяц для каждого абонента.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

По его словам, цель внедрения фиксированного тарифа - повышение качества услуг и справедливое распределение затрат между потребителями: "«Речь идет не о повышении тарифа, а о структурировании расходов, связанных с действующим тарифом на потребление", - сказал он.

Зейналов отметил, что соответствующие положения включены в законопроект "Об электроэнергетике" и направлены на создание экономической основы для частичного снижения финансовой нагрузки на потребителей, своевременно оплачивающих счета.

"Что касается финансовой емкости фиксированного тарифа, по нашим расчетам, фактический объем расходов, учитываемых для этой цели, составляет менее 2% от общего объема расходов. Уровень фиксированного тарифа не превысит 1 манат в месяц на каждого абонента", - добавил он.