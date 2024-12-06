Орхан Зейналов: Джебраильский энергоузел будет подключен к энергосети Нахчывана и Турции

Нахчыванская концепция зеленой энергии будет готова в ближайшие недели.

Нахчыванская концепция зеленой энергии будет готова в ближайшие недели.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на международной научной конференции на тему "Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии" в Баку.

"Началась подготовка технико-экономического обоснования зеленого энергетического коридора Нахчыван-Азербайджан-Турция, готовится модель для экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию. В качестве второго варианта рассматривается также сценарий подключения Джебраильского энергоузла к энергосистемам Нахчывана и Турции", - сказал он.

Замминистра добавил, что предпринимаются серьезные шаги по устойчивости национальной электросети: "К 2027 году в нее будут интегрированы 2 ГВт мощностей возобновляемой энергии. К 2030 году планируется ввод в эксплуатацию дополнительно 7 ГВт мощностей, из которых 5 ГВт будут экспортироваться в Европу: 4 ГВт - по Черноморскому подводному кабелю, а 1 ГВт - по коридору зеленой энергии Нахчыван-Азербайджан-Турция".