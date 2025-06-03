Орхан Зейналов: Азербайджан начнет производство водорода в 2035 году

15^58 Производство водорода в Азербайджане начнется с 2035 года.

Производство водорода в Азербайджане начнется с 2035 года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

Заместитель министра отметил, что в последние годы Азербайджан делает значительные инвестиции в переход к "зеленой энергии": "К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию более 6 гигаватт "зеленой энергии", из которых 4 гигаватта будут экспортироваться. Экспорт "зеленой энергии" будет осуществляться через коридор Каспий-Черное море-Европа на основе поэтапного подхода. На следующем этапе, начиная с 2035 года, будет запущено производство водорода".