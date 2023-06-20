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Организован лагерь для детей участников Отечественной войны, работающих в SOCAR

Организован лагерь для детей участников Отечественной войны, работающих в SOCAR В рамках "Года Гейдара Алиева" организуются лагеря для детей участников Отечественной войны, работающих в Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Энергетика
20 июня 2023 г. 18:21
Организован лагерь для детей участников Отечественной войны, работающих в SOCAR

В рамках "Года Гейдара Алиева" организуются лагеря для детей участников Отечественной войны, работающих в Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Очередной лагерь для детей в возрасте от 6 до 13 лет состоялся 19 июня в детском развлекательном центре Kinderland. В нем приняли участие в общей сложности 153 ребенка.

На территории Kinderland для детей были организованы многочисленные игры.

Футболисты профессионального футбольного клуба "Нефтчи" Исмаил Зульфугарлы и Рахман Гаджиев провели мастер-класс для детей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-da çalışan Vətən müharibəsi iştirakçılarının övladları üçün düşərgə təşkil olunub

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