Организован лагерь для детей участников Отечественной войны, работающих в SOCAR

В рамках "Года Гейдара Алиева" организуются лагеря для детей участников Отечественной войны, работающих в Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В рамках "Года Гейдара Алиева" организуются лагеря для детей участников Отечественной войны, работающих в Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Очередной лагерь для детей в возрасте от 6 до 13 лет состоялся 19 июня в детском развлекательном центре Kinderland. В нем приняли участие в общей сложности 153 ребенка.

На территории Kinderland для детей были организованы многочисленные игры.

Футболисты профессионального футбольного клуба "Нефтчи" Исмаил Зульфугарлы и Рахман Гаджиев провели мастер-класс для детей.