Орбан: Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа

Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа.

Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа.

Как передает Report, об этом заявил премьер страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов", - указал Орбан, отметив, что очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года).

Речь идет о контракте, который стороны заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 млрд кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию.