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Орбан: Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа

Орбан: Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 16:14
Орбан: Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа

Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа.

Как передает Report, об этом заявил премьер страны Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов", - указал Орбан, отметив, что очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года).

Речь идет о контракте, который стороны заключили в сентябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 млрд кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию.

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Версия на английском языке Orban: Hungary expecting increase in Russian gas supplies

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