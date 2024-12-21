Орбан: Венгрия обсуждает варианты сохранения транзита российского газа через Украину

Власти Венгрии контактируют с Москвой и Киевом для сохранения возможности поставок российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

Власти Венгрии контактируют с Москвой и Киевом для сохранения возможности поставок российского газа через украинскую территорию после 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы пытаемся работать над вариантом, при котором газ сразу при пересечении границы РФ с Украиной перестанет считаться российским и станет собственностью покупателя", - сказал он.

При этом Орбан пояснил, что пока не знает, позволит ли такая инициатива убедить стороны сохранить транзит газа из РФ.

Он также подчеркнул, что Венгрия теперь получает российский газ не через Украину, а по газопроводу "Турецкий поток". В то же время, он считает важным сохранить и возможность поставок и через украинскую территорию.