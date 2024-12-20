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Орбан: США сделали Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца

Орбан: США сделали Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу сообщил, что США предоставили Будапешту исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца.
Энергетика
20 декабря 2024 г. 20:39
Орбан: США сделали Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца

Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу сообщил, что США предоставили Будапешту исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Орбан заявил, что санкции против Газпромбанка приостановлены на три месяца", - сообщило агентство.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что США для обеспечения платежей за газ сделали исключение из недавно введенных санкций против "Газпромбанка".

В пятницу турецкие власти также сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции из данных санкций.

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