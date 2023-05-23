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Орбан: Поставки СПГ из Катара в Венгрию начнутся не раньше 2026 года

Орбан: Поставки СПГ из Катара в Венгрию начнутся не раньше 2026 года Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Венгрию смогут начаться не ранее 2026 года.
Энергетика
23 мая 2023 г. 14:10
Орбан: Поставки СПГ из Катара в Венгрию начнутся не раньше 2026 года

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Венгрию смогут начаться не ранее 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

Ранее венгерский премьер сообщил, что по итогам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани договорился о покупке катарского СПГ.

"Переговоры о поставках еще продолжаются… Мы прибыли в Катар, чтобы подписать соглашение, но даже если это получится, поставки начнутся не ранее 2026 года", - сказал Орбан.

Подробностей сделки, касающихся предполагаемого объема закупок газа, венгерский премьер не раскрыл.

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