Опубликованы финансовые показатели SOCAR за 2023 год

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила 2023 год с удовлетворительными результатами, несмотря на ослабление мировой экономической активности, геополитические процессы, волатильность на энергетических рынках, а также резкое падение цен на сырую не

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила 2023 год с удовлетворительными результатами, несмотря на ослабление мировой экономической активности, геополитические процессы, волатильность на энергетических рынках, а также резкое падение цен на сырую нефть и природный газ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, оборот компании в 2023 году составил 85,2 млрд манатов, валовая прибыль - 8,6 млрд манатов, чистая прибыль - 2,1 млрд манатов. Основная часть доходов компании была получена от продажи нефти, нефтепродуктов и химической продукции, а также природного газа.

Краткосрочные активы SOCAR в отчетном году составили 22,9 млрд манатов, совокупные активы - 72 млрд манатов. При этом, долгосрочные активы компании увеличились на 3,4%, до 49 млрд манатов, общий капитал увеличился на 4,5%, до 34,8 млрд манатов.

Текущие обязательства SOCAR за отчетный период сократились на 32,4% до 19,6 млрд манатов, долгосрочные - сократились на 5,3% до 17,6 млрд манатов, общие обязательства снизились на 21,9% до 37,1 млрд манатов.

Отметим, что консолидированная финансовая отчетность SOCAR по состоянию на 31 декабря 2023 года была утверждена авторитетной международной аудиторской компанией Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. с неизменным (чистым) отзывом.