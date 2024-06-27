О нас

Опубликованы финансовые показатели SOCAR за 2023 год

Опубликованы финансовые показатели SOCAR за 2023 год Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила 2023 год с удовлетворительными результатами, несмотря на ослабление мировой экономической активности, геополитические процессы, волатильность на энергетических рынках, а также резкое падение цен на сырую не
Энергетика
27 июня 2024 г. 15:39
Опубликованы финансовые показатели SOCAR за 2023 год

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила 2023 год с удовлетворительными результатами, несмотря на ослабление мировой экономической активности, геополитические процессы, волатильность на энергетических рынках, а также резкое падение цен на сырую нефть и природный газ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, оборот компании в 2023 году составил 85,2 млрд манатов, валовая прибыль - 8,6 млрд манатов, чистая прибыль - 2,1 млрд манатов. Основная часть доходов компании была получена от продажи нефти, нефтепродуктов и химической продукции, а также природного газа.

Краткосрочные активы SOCAR в отчетном году составили 22,9 млрд манатов, совокупные активы - 72 млрд манатов. При этом, долгосрочные активы компании увеличились на 3,4%, до 49 млрд манатов, общий капитал увеличился на 4,5%, до 34,8 млрд манатов.

Текущие обязательства SOCAR за отчетный период сократились на 32,4% до 19,6 млрд манатов, долгосрочные - сократились на 5,3% до 17,6 млрд манатов, общие обязательства снизились на 21,9% до 37,1 млрд манатов.

Отметим, что консолидированная финансовая отчетность SOCAR по состоянию на 31 декабря 2023 года была утверждена авторитетной международной аудиторской компанией Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. с неизменным (чистым) отзывом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR discloses financial statement for 2023
Версия на азербайджанском языке SOCAR 2023-cü ilin maliyyə göstəricilərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi