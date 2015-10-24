Опубликован прогноз по спросу на российский газ к 2018 году

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Минэкономразвития прогнозирует к 2018 году стабилизацию спроса на газ в России на уровне 459,3 миллиарда кубометров и рост экспорта вырастет до 184 миллиардов кубометров, говорится в итоговом прогнозе социально-экономического развития, внесенном в Госдуму вместе с бюджетом-2016, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Прогнозируемый рост добычи газа (до 655 миллиардов кубометров в 2018 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений "Газпрома", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе… К 2018 году экспорт СПГ увеличится до 16 миллионов тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2017 году", — говорится в документе.

Инвестиции в добычу газа и газового конденсата в 2016-2018 году министерство прогнозирует на уровне более 813 миллиардов рублей. "Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения ("Новатэк")", — добавляет Минэкономразвития.

Инвестиции в транспорт газа в 2016-2018 годах оцениваются на уровне 1,6 триллиона рублей, при этом перспективным проектом в магистральном газопроводном транспорте указан проект "Газпрома" "Сила Сибири".

"Перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. В условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок АТР, в том числе по развитию проектов СПГ", — резюмирует ведомство.