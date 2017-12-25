Опрос: Цена нефти в следующем году может достичь 70 долларов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Решение России и Саудовской Аравии продлить договоренности об ограничении добычи до конца 2018 года окажет ценам поддержку.

Как сообщает Report, это утверждают опрошенные ТАСС аналитики.

Эксперты ожидают, что цена нефти в 2018 году останется выше отметки в 60 долларов за баррель, а в периоды волатильности может доходить и до 70 долларов.

Однако старший директор Fitch по корпоративным финансам Максим Эдельсон напоминает прогноз минэнерго США, по которому американская добыча в 2018 году может побить новый рекорд со времен 70-х годов - вырасти до 10,3 млн баррелей в сутки (+0,6 млн баррелей к уровню 2017 года).

"Более того, помимо сланцевых, наращивать добычу будут канадские и бразильские производители, которые смогли значительно снизить свои издержки", - добавляет директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

Все это может привести к тому, что запасы нефти развитых стран к концу 2018 года вырастут на 43 млн баррелей, или на 1,5% к 2017 году, предупреждает Эдельсон. А некоторое снижение запасов нефти в США, которое наблюдается сейчас, вызвано, по его словам, эффектом осенних ураганов в Мексиканском заливе, нанесшими ущерб американской нефтепереработке.

Оба эксперта соглашаются с тем, что ребалансировка все же происходит за счет роста спроса и шаткое равновесие может наступить в 2018 году. "Однако за счет новых производителей недорогой нефти странам ОПЕК+ придется и в 2019 году в некотором облегченном виде поддерживать соглашение", - не исключает Митрова.

Фундаментальный прогноз Fitch - 52,5 доллара в 2018 году и 55 долларов в 2019 году, при этом рынок будет волатильным, отметил Эдельсон.



