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    Определился новый президент ОПЕК

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо 1 января 2019 года займет пост президента ОПЕК.

    Как передает Report, об этом говорится на странице в Twitter венесуэльского ведомства.

    В связи с этим в ходе встречи министерского комитета ОПЕК+ в Абу-Даби Мануэль Кеведо встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

    Кроме того, М.Кеведо встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом для обзора стратегий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка.

    В настоящее время президентом ОПЕК является министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

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