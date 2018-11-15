Определился новый президент ОПЕК

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо 1 января 2019 года займет пост президента ОПЕК.

Как передает Report, об этом говорится на странице в Twitter венесуэльского ведомства.

В связи с этим в ходе встречи министерского комитета ОПЕК+ в Абу-Даби Мануэль Кеведо встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Кроме того, М.Кеведо встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом для обзора стратегий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка.

В настоящее время президентом ОПЕК является министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.