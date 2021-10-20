О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан рассматривает возможности производства зеленого и голубого водорода

Азербайджан рассматривает возможности производства зеленого и голубого водорода Работы по оценке ветроэнергетического потенциала Каспийского моря и разработке дорожной карты продолжаются в рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (МФК).
Энергетика
20 октября 2021 г. 14:17
Азербайджан рассматривает возможности производства зеленого и голубого водорода

Работы по оценке ветроэнергетического потенциала Каспийского моря и разработке дорожной карты продолжаются в рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье по случаю Дня энергетиков Азербайджана - 20 октября.

По его словам, согласно предварительным исследованиям, общий технический потенциал ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря оценивается в 157 ГВт: "Наряду с МФК, обмен опытом по производству и использованию водорода, который считается решающим инструментом в процессе энергетического перехода, ведется с BP, KBR Великобритании, а также компаниями Masdar из ОАЭ и Equinor из Норвегии".

Министр отметил, что в сотрудничестве с международными компаниями определены перспективные направления по производству водорода в нашей стране: "Они включают производство "зеленого" водорода путем снабжения электроэнергией электролизных установок в рамках проекта выработки ветровой энергии на море, и "голубого" водорода из добываемого на море природного газа с применением технологий улавливания и хранения углерода".

P. Шахбазов отметил, что в планы на ближайшие пять лет входит создание не менее 200 МВт новых производственных мощностей по ГЭС и малых ГЭС, а также увеличение подключенной к сети мощности еще на 10,000 кВт по активным потребителям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan identifying prospective directions for hydrogen production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hidrogen istehsalı üzrə perspektiv istiqamətlər müəyyən edilir

Экслюзивные новости

Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
ФотоВ США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
19 октября 2021 г. 09:25
Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi