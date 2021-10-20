Азербайджан рассматривает возможности производства зеленого и голубого водорода

Работы по оценке ветроэнергетического потенциала Каспийского моря и разработке дорожной карты продолжаются в рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Работы по оценке ветроэнергетического потенциала Каспийского моря и разработке дорожной карты продолжаются в рамках сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье по случаю Дня энергетиков Азербайджана - 20 октября.

По его словам, согласно предварительным исследованиям, общий технический потенциал ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря оценивается в 157 ГВт: "Наряду с МФК, обмен опытом по производству и использованию водорода, который считается решающим инструментом в процессе энергетического перехода, ведется с BP, KBR Великобритании, а также компаниями Masdar из ОАЭ и Equinor из Норвегии".

Министр отметил, что в сотрудничестве с международными компаниями определены перспективные направления по производству водорода в нашей стране: "Они включают производство "зеленого" водорода путем снабжения электроэнергией электролизных установок в рамках проекта выработки ветровой энергии на море, и "голубого" водорода из добываемого на море природного газа с применением технологий улавливания и хранения углерода".

P. Шахбазов отметил, что в планы на ближайшие пять лет входит создание не менее 200 МВт новых производственных мощностей по ГЭС и малых ГЭС, а также увеличение подключенной к сети мощности еще на 10,000 кВт по активным потребителям.