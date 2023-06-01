Определены объемы производства ветровой и солнечной энергии в Азербайджане до 2027 года

До конца 2026 года в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции мощностью примерно 1 800 МВт.

До конца 2026 года в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции мощностью примерно 1 800 МВт.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления на Бакинском энергетическом форуме, который начал работу cегодня.

По его словам, это может сэкономить более 1 млрд кубометров газа, доступного для экспорта: “Мы придерживаемся сбалансированного подхода к развитию природного газа и "зеленой энергии". Потому что нам нужен газ для поддержки возобновляемых источников энергии и обеспечения плавного перехода энергии. Если "зеленые" источники - лучшая энергия, то природный газ - лучший резервный источник".

Министр отметил, что Азербайджан, исходя из технического возобновляемого энергетического потенциала в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, ставит перед собой цель реализации крупномасштабных проектов, связанных с "зеленой энергией", производством и экспортом водорода, создает международную платформу сотрудничества по "зеленой энергии": “При поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) подготовлено исследование рынка низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане. Оценка дает положительные результаты в отношении коммерческой целесообразности производства возобновляемого водорода и областей его применения во внутреннем потреблении, а также возможностей поставок на региональные энергетические рынки, включая Европейский союз".

Шахбазов отметил, что наряду с освобожденными от оккупации территориями Азербайджана, то есть Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами, в зону “зеленой энергии” планируется превратить и Нахчыван: "В настоящее время мы сотрудничаем с компаниями Masdar, ACWA Power, BP и Fortescue Future Industries в проектах “зеленая энергия” мощностью более 25 ГВт. Эти производственные мощности планируется поэтапно довести до 1,8 ГВт к 2026 году и до 5 ГВт к 2030 году".

Министр добавил, что в зависимости от внутреннего потребления и экспорта ожидается значительно увеличить эти объемы к 2037 году и последующие периоды: "В рамках энергетической недели мы подпишем меморандумы, предусматривающие развитие дополнительных возобновляемых источников энергии мощностью 3 МВт ”.