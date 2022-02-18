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Определены маршруты и коридоры газопроводов в Шушу и Агдам

Определены маршруты и коридоры газопроводов в Шушу и Агдам Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) определило маршруты и коридоры газопроводов, которые будут проложены в Шушу и Агдам.
Энергетика
18 февраля 2022 г. 12:01
Определены маршруты и коридоры газопроводов в Шушу и Агдам

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) определило маршруты и коридоры газопроводов, которые будут проложены в Шушу и Агдам.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела газификации и развития "Азеригаз" Теймур Джафаров.

По его словам, проект уже представлен в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

"Параллельно проводятся проектные работы. Планируется завершить проектирование по городу Агдам в следующем месяце. Проектирование города Шуша займет некоторое время. После принятия решения по вопросам финансирования, будет создана уже непосредственно внутригородская газовая сеть", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Ağdama çəkiləcək qaz xətlərinin marşrutları və dəhlizləri müəyyən edilib

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