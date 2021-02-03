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Определена дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Определена дата следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ Страны ОПЕК+ ожидают дефицит на рынке нефти в течение всего 2021 года в объеме до 1,1 млн б/с
Энергетика
3 февраля 2021 г. 19:24

Рост спроса на нефть в 2021 году может идти более быстрыми темпами, чем ожидалось, особенно во втором полугодии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам заседания 3 февраля.

"Широкая доступность вакцин от COVID-19 по всему миру может привести к более быстрому экономическому росту, увеличивая потребление нефти, особенно во второй половине 2021 года", - отмечается в документе.

В комитете признают, что "настроения инвесторов на рынке нефти в последнее время весьма сильно подпитаны ожиданиями от вакцинации, пакетами денежных стимулов и проактивной позицией стран ОПЕК+". Тем не менее в ОПЕК+ призывают нефтедобывающие страны не обольщаться ранними успехами, так как неопределенностей на рынке нефти еще очень много.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 марта.

Мониторинг ОПЕК+ допустил более быстрое восстановление рынка во II полугодии на фоне вакцинации.

Страны ОПЕК+ ожидают дефицит на рынке нефти в течение всего 2021 года в объеме до 1,1 млн б/с.

Напомним, что в январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).

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