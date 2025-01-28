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Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии

Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии Определена дата проведения 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Энергетика
28 января 2025 г. 19:39
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии

Определена дата проведения 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщил Report официальный представитель ЕС, заседания состоятся 4 апреля 2025 года.

Напомним, что 10-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергии прошли в Баку 1 марта 2024 года.

Министерские встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года.

Южный газовый коридор (ЮГК) создан для экспорта азербайджанского газа в Европу. Основными компонентами ЮГК являются: стадия-2 проекта "Шахдениз", расширенный Южно-Кавказский трубопровод Баку - Грузия - граница с Турцией, Трансанатолийский газопровод (TANAP) от восточной до западной границ Турции и Трансадриатический газопровод (TAP), соединяющий Грецию, Албанию и юг Италии.

Консультативный совет по ЮГК был основан в 2015 году по инициативе Азербайджана для координации усилий создания и ввода в строй этого коридора. В предыдущие годы Азербайджан реализовал совместно с соседними странами – Грузией и Турцией важные энергетические проекты. Однако круг вовлеченных в этот проект стран и компаний нуждался в большей координации для максимальной эффективности. Инициатива была поддержана Европейской комиссией.

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Версия на английском языке Date set for next meetings of SGC and Green Energy advisory councils
Версия на азербайджанском языке Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 11-ci iclasının vaxtı məlum olub

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