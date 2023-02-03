Определен порядок подключения объектов строительства к газораспределительной сети

Определен порядок подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа.

Определен порядок подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа.

Как сообщает Report, это отражено в поправке к закону "О газоснабжении“, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Данный порядок будет определяться Кабинетом министров.

Помимо этого, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, с абонентов будет взиматься плата в размере, установленном тарифным (ценовым) советом.