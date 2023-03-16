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Опорный блок платформы “Азери-Центральная-Восточная” отправлен в море

Опорный блок платформы “Азери-Центральная-Восточная” отправлен в море Опорный блок платформы “Азери-Центральная-Восточная” (ACE), построенный на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, погружен на баржу STB-1 "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) и 16 марта отправлен в море на ме
Энергетика
16 марта 2023 г. 13:53
Опорный блок платформы “Азери-Центральная-Восточная” отправлен в море

Опорный блок платформы “Азери-Центральная-Восточная” (ACE), построенный на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, погружен на баржу STB-1 "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) и 16 марта отправлен в море на место будущей установки.

Об этом Report сообщили в ASCO.

Баржа была отправлена к месту назначения с помощью специальных буксиров. Вес опорного блока, погруженного на баржу, составляет 16 тысяч тонн.

Крановое судно "Азербайджан" компании ASCO, грузоподъемностью 2500 тонн будет задействовано в монтаже опорного блока на глубине воды в 140 метров, а затем и верхних строений будущей платформы.

STB-1, считающаяся самой крупной баржей на Каспии, имеет длину 163 метра, ширину 45 метров и грузоподъемность 18 тысяч тонн.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azəri-Mərkəzi-Şərqi" platformasının dayaq bloku “STB-1” barjı ilə dənizə göndərilib

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