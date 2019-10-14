Опыт России в приостановке деятельности НПЗ на плановый ремонт - КОММЕНТАРИЙ

4 октября госнефтекомпания Азербайджана SOCAR для проведения плановых ремонтных работ приостановила работу Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ). Наряду с плановым ремонтом, на БНПЗ продолжаются работы модернизации и реконструкции. До времени возобновления работы завода 24 октября, планируется, что внутренняя потребность страны в топливе будет обеспечена за счет остатка, имеющегося на складах БНПЗ. В случае потребности, бензин может быть временно импортирован.

Отметим, что с целью сохранения стабильных цен на бензин в стране, правительство идет на особые меры. Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин". В соответствии с документом, подписанным премьер-министром Новрузом Мамедовым, импортируемые в Азербайджан автомобильный бензин марки АI-92 и выше, а также АI-95 и ниже этого октанового числа освобождены от таможенной пошлины. Согласно изменению, ставка таможенной пошлины для указанных видов бензина снижена с 15% до 0%.

Другим решением Кабмина ставка акцизного налога при импорте АI-92 и выше, в том числе меньше октанового числа АI-95 снижена с 200 манатов до одного маната за тонну. Эти постановления вступили в силу с 1 сентября 2019 года и будут действовать в течение 90 дней.

Как отмечает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов России Марсель Салихов опыт транспортировки топлива на время планового ремонта НПЗ имеют и некоторые регионы России, но цены на этот период повышаются.

«Наиболее актуальна эта проблема для российского Дальнего востока и восточной Сибири - там в пределах одного региона действует только один завод и довольно большие расстояния, что удорожает транспортировку нефтепродуктов из других регионов», - сказал М. Салихов.

Российский эксперт Марсель Салихов "Более совершенный завод произведёт из одной тонны нефти больше продуктов, чем менее технологичный. Это улучшает экономику переработки".

Как отмечает эксперт, плановый ремонт любого НПЗ в любой стране - стандартная процедура, которая обычно осуществляется ежегодно и может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

«Более сроки ремонта бывают, когда одновременно выполняются работы по модернизации и техническому перевооружению. В России стандартно НПЗ выводятся в ремонт. Более совершенный завод произведёт из одной тонны нефти больше продуктов, чем менее технологичный. Это улучшает экономику переработки», - сказал Марсель Салихов.

Говоря об опыте России, эксперт подчеркнул, что, как правило, на время ремонта Россия не импортирует топливо из других стран, вследствие того, что потребности населения обеспечивают топливом НПЗ других регионов внутри России.

«Обычно на период ремонта создаётся дополнительный запас топлива исходя из планового спроса. В России топливо на время ремонта не импортируется, так в этом мало экономического смысла - проще завезти топливо из других регионов, где действуют работающие НПЗ. Крупные российские компании управляют несколькими заводами и могут распределять загрузку между ними. То есть, заводы выводятся в ремонт в разное время», - завершил Марсель Салихов.

Отметим, что в Азербайджане бензин производится на НПЗ имени Гейдара Алиева, который, согласно Госкомстату Азербайджана за 2018 год произвел 1 млн 185.6 тысяч автомобильного бензина AI-92. В период с января по август 2019 года произведено 818,2 тыс. тонн автобензина, что на 1,4% выше показателя того же периода прошлого года.