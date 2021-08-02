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Операторство Южно-Кавказским трубопроводом перешло от BP к SOCAR

Операторство Южно-Кавказским трубопроводом перешло от BP к SOCAR Завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited.
Энергетика
2 августа 2021 г. 11:23
Операторство Южно-Кавказским трубопроводом перешло от BP к SOCAR

Завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским трубопроводом (ЮКТ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Этот трубопровод является одним из четырех сегментов "Южного газового коридора", предназначенного для экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу через территорию Грузии.

Передача технического операторства предусматривалась в обновленном варианте соглашения между владельцами ЮКТ, подписанного в декабре 2013 года. Соглашение предоставляет SOCAR право взять на себя техническое операторство газопроводом через год после завершения проекта расширения ЮКТ. Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. В марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором ЮКТ в согласованный переходный период. Процесс перехода, начавшийся в марте прошлого года, успешно завершился в июле 2021 года. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, BP и SOCAR тесно сотрудничали для эффективной реализации всех аспектов процесса перехода.

Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого на месторождении "Шахдениз", в Грузию и Турцию. Трубопровод берет свое начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. Расширение Южно-Кавказского трубопровода связано с полномасштабной разработкой месторождения "Шахдениз" и открытием "Южного газового коридора". Проект стартовал в 2013 году и после ввода в эксплуатацию в июне 2018 года начал транспортировать газ в Турцию, а в декабре 2020 года - в Европу.

Основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%).

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Версия на английском языке Transition of SCPC technical operatorship from BP to SOCAR finalized
Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin operatorluğu bp-dən SOCAR-a ötürülüb

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