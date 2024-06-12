TAP ожидает позитивных итогов рыночного теста по расширению мощности газопровода

Трубопроводная компания TAP AG ожидает положительных результатов обязательных рыночных испытаний для поэтапного расширения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) до 20 млрд кубометров в год.

Трубопроводная компания TAP AG ожидает положительных результатов обязательных рыночных испытаний для поэтапного расширения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) до 20 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом сообщил представитель TAP в Греции Иоаннис Марис.

Он отметил, что возможности расширения TAP определяются посредством регулярных рыночных тестов, проводимых каждый нечетный год.

"По результатам рыночных испытаний 2021 года были приняты обязательства по увеличению к 1 января 2026 года мощности трубопровода на 1,2 млрд кубометров газа в год. Это является лишь первым шагом на пути к дальнейшему расширению TAP. Рыночный тест 2023 года в настоящее время продолжается, и мы с оптимизмом смотрим на его результаты", - отметил И.Марис.

Он отметил, что за три года своей деятельности газопровод TAP "успешно способствовал поступлению менее углеродоемких источников энергии» в Грецию, Болгарию и Италию".

По словам Мариса, Азербайджан за счет TAP стал третьим по величине поставщиком газа в Грецию, на долю которого в 2023 году пришлось до 18% общего импорта голубого топлива в эту страну.

"Это уже значительные достижения, но мы можем внести свой вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения Европы и достижение целей декарбонизации, если постепенно удвоим мощность трубопровода, которая в настоящее время составляет 10 миллиардов кубометров кубометров в год", - отметил он.

TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 20 млрд кубометров.