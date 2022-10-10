Оператор "Северного потока-2" снизил давление в газопроводе

Nord Stream AG, являющийся оператором "Северного потока-2", снизил давление во второй нитке в качестве меры предосторожности.

Nord Stream AG, являющийся оператором "Северного потока-2", снизил давление во второй нитке в качестве меры предосторожности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Оператор "Северного потока-2" снизил давление в нитке В до 50 бар (равна 100 тыс. Па) в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами", - сказано в сообщении Nord Stream AG.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.