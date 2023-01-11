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Оператор: Пропускная способность IGB превысила 94% коэффициента резервирования

Оператор: Пропускная способность IGB превысила 94% коэффициента резервирования За период с 1 октября по 31 декабря 2022 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 4,875 млн мегаватт/часов.
Энергетика
11 января 2023 г. 14:42
Оператор: Пропускная способность IGB превысила 94% коэффициента резервирования

За период с 1 октября по 31 декабря 2022 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 4,875 млн мегаватт/часов.

Как передает Report со ссылкой на компанию-оператора ICGB, который отвечает за коммерческую эксплуатацию интерконнектора, в декабре, всего через несколько месяцев после ввода газопровода в коммерческую эксплуатацию, пропускная способность IGB превысила 94% коэффициента резервирования.

К концу 2022 года у интерконнектора зарегистрировано 11 пользователей, говорится в сообщении.

Напомним, что газопровод протяженностью 182 км соединяет газотранспортные сети Греции и Болгарии в пунктах Комотини и Стара-Загора и является прямым подключением Болгарии к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Суммарная мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, из них 1,57 млрд кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Свободные мощности успешно выставляются на аукционы на европейских площадках PRISMA и RBP.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и разнообразие источников, внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране. .

Газопровод создает совершенно новый маршрут через Болгарию для транспортировки природного газа из новых источников в ряд стран, что усиливает ключевую роль интерконнектора не только на национальном уровне, но и для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы. .

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Версия на азербайджанском языке Operator: "IGB-nin gücü 94 %-dən çox rezervasiya dərəcəsinə çatıb"

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